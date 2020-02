Cruzeiro anuncia oficialmente a contratação de Marcelo Moreno

O atacante Marcelo Moreno está de volta ao Cruzeiro. Neste domingo, a Raposa anunciou em seus perfis oficiais nas redes a contratação do jogador de 32 anos, que terá sua terceira passagem pelo clube mineiro e reforçará o elenco celeste na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O boliviano já havia vestido a camisa cruzeirense no período de 2007 a 2008, com 21 gols em 33 jogos, e no ano de 2014, em que marcou 23 vezes em 52 partidas. Pelo clube, ele conquistou duas vezes o Campeonato Mineiro, em 2008 e 2014, e o Campeonato Brasileiro de 2014.

Marcelo Moreno estava desde 2015 na China, onde jogou por Wuhan Zall, Changchun Yatai e Shijiazhuang Ever Brightna, equipe com a qual rescindiu o contrato para retornar ao Brasil. Na temporada passada, o Flecheiro disputou 12 partidas e balançou as redes em sete oportunidades.

🚨BREAKING NEWS!!!! BREAKING NEWS!!!!🚨 A BRABA ESTÁ LANSADA! 🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹🏹 MARCELO MORENO É O NOSSO REFORÇO PARA TEMPORADA 2020!#OFlecheiroVoltou#BoraReconstruir#NuncaFomosTãoCruzeirenses pic.twitter.com/7rT6TsO4FT — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) February 16, 2020

Em áudio vazado no Whatsapp, antes da oficialização do acerto, o atacante reafirmou seu amor pelo clube. “Isso aqui que estou fazendo é bem complicado, é bem difícil. Mas estou pensando na minha família também. Muitas vezes dinheiro não compra saúde. É uma decisão muito minha, muito pessoal. Eu sei que vão me chamar de maluco, mas que seja maluco pelo Cruzeiro. Louco de amor pelo Cruzeiro e não por outras coisas. Tenho certeza que outro jogador não faria o que estou fazendo. Eu quero voltar. Quero fazer parte desta reconstrução. Acho que vai valer a pena ajudar o Cruzeiro neste momento”, declarou.

O currículo do Flecheiro ainda conta com passagens por Vitória, Grêmio e Flamengo no futebol brasileiro. No exterior, ele atuou por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Werder Bremen, da Alemanha, e Wigan, da Inglaterra. Além disso, ele atua desde 2007 pela seleção boliviana.