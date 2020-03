Cruzeiro anuncia contratação de Iván Angulo, emprestado pelo Palmeiras

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira a contratação do jovem atacante Iván Angulo. Destaque da base do Palmeiras, o colombiano de 20 anos foi emprestado até o final da temporada ao clube mineiro.

Angulo chegou no início de 2019 ao Brasil, para defender o Alviverde paulista em empréstimo do Envigado-COL. Após se destacar no título da Copa do Brasil sub-20 e colecionar convocações para as seleções de base da Colômbia, o atacante foi contratado em definitivo pelo Palmeiras no segundo semestre e passou a treinar com o elenco principal.

Apesar de integrado ao grupo profissional, Angulo não chegou a entrar em campo pelo Verdão. Rápido, o atacante tem como trunfo as jogadas pelas beiradas, gerando dribles e assistências.

O reforço chega em momento de indefinição no Cruzeiro. De um lado, o clube anunciou no último domingo a demissão de Adilson Batista do comando técnico. De outro, a Federação Mineira de Futebol paralisou o Campeonato Mineiro e a CBF interrompeu indefinidamente a Copa do Brasil – os dois torneios que o time disputa no momento – por conta do surto do novo coronavírus.

