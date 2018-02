Cruzeiro amplia contrato de Arrascaeta e aumenta multa

O Cruzeiro confirmou, na tarde desta terça-feira, que renovou o contrato do meia Arrascaeta. Antes o vínculo iria até dezembro de 2019 e agora até 2021. O acordo entre o uruguaio e o clube mineiro prevê ainda que, caso as partes se entendam, o Cruzeiro pode ampliar o vínculo por mais um ano.

Para permanecer, Arrascaeta ganhou um gordo aumento salarial, os valores, no entanto, não foram divulgados. Já a multa rescisória também foi ajustada, chegando a casa dos R$ 120 milhões.

“Muito contente, muito feliz de poder renovar meu contrato com o Cruzeiro. Continuaremos trabalhando juntos para conquistar ainda mais títulos importantes com essa camisa. Acho que isso é sinal de um bom trabalho, de que as coisas têm sido feitas da melhor maneira. Seguir em um clube grande aqui no Brasil é muito importante para mim. Vou continuar trabalhando sério sempre, manter a mesma forma, para dar o meu melhor ao clube”, destacou o uruguaio.

Além de renovar com Arrascaeta, o Cruzeiro aproveitou a situação para resolver outro problema. A divida referente a compra do jogador, em 2015 no valor de pouco mais de R$ 4 milhões, cobrada pelo Defensor do Uruguai na Fifa, também foi conversada e deve ser resolvida nos próximos dias. O camisa 10 foi adquirido por cerca de R$ 12 milhões, mas parte com apoio de um investidor.