Cruzeiro acaba, sem querer, confirmando tentativa de contratar jogador do Santos

O Cruzeiro confirmou, na tarde desta quarta-feira, que busca a contratação do atacante Bruno Henrique. E isso aconteceu em uma nota de repúdio, quando o clube tentava justamente desmentir um jornalista.

Inicialmente, em nota publicada em seu site oficial, a Raposa contestou o conteúdo publicado no UOL Esporte. “O Cruzeiro Esporte Clube vem a público contestar com veemência notícias publicadas nesta semana pelo portal UOL Esporte, que dão conta de supostas negociações envolvendo o atleta Bruno Henrique, do Santos”, postou.

No parágrafo seguinte, no entanto, a Raposa desmente seu item anterior. “De fato, o Cruzeiro iniciou conversa com o Santos FC com o objetivo de permutar atletas”, citou. Isso ocorre, inclusive, horas depois do diretor de futebol, Marcelo Djian evitar falar do assunto antes do término do Campeonato Brasileiro.

O conteúdo publicado no Portal foi assinado por Enrico Bruno, Samir Carvalho e Thiago Fernandes, o último um dos mais conceituados jornalistas de Belo Horizonte. No texto, eles confirmam a informação que a Raposa pensa em investir R$ 20 milhões mais o atacante Sassá. Além disso, informam que o nome agrada o técnico Mano Menezes.

A Gazeta Esportiva também confirmou que a Raposa colocou Sassá numa lista de jogadores que não fazem parte dos planos na próxima temporada. Outro atacante, Rafael Sóbis, também entrou na lista, os dois por motivos diferentes: o mais experiente por causa do seu salário e o mais jovem por sua movimentada vida extracampo.