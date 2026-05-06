Cruzeiro abre venda de ingressos para decisão contra o Goiás pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o duelo contra o Goiás, válido pela volta da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada na próxima terça, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão.

No primeiro confronto, realizado no mês de abril, as equipes empataram em 2 a 2, jogando em Goiânia.

Vendas abertas para o jogo entre Cruzeiro e Goiás, pela Copa do Brasil, no dia 12 de maio, às 21h30, no Mineirão! 🦊 Com preços promocionais em todos os setores, o Cabuloso contará com a Nação Azul mais uma vez! 🏟️ Ingressos a partir de R$ 35!

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Como será a venda?

A venda terá início às 14h desta quarta-feira, de forma exclusiva pela internet e com prioridade para os sócios 5 Estrelas. Torcedores que não fazem parte do programa deverão aguardar a liberação da venda geral, prevista para a noite do mesmo dia.

Para o confronto, o clube aplicou descontos nos valores dos ingressos em todos os setores. Os sócios possuem vantagens adicionais de acordo com o plano, com preços iniciais a partir de R$35, conforme categoria, setor e disponibilidade. Os portões do Mineirão serão abertos às 18h30, três horas antes do início da partida.

Valores dos ingressos (sem desconto de sócio-torcedor)

– Setor Amarelo (Superior e Inferior): R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

– Setor Laranja (Inferior): R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

– Setor Azul (Superior): R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)

– Setor Azul (Inferior): R$ 200 (inteira) / R$ 100 (meia)

– Setor Roxo (Inferior): R$ 220 (inteira) / R$ 110 (meia)

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Ficha técnica

⚔️ Jogo: Cruzeiro x Goiás

🏆 Competição: Copa do Brasil - 5ª fase - Jogo de volta

📅 Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)