Cruzeiro abre temporada de testes e Mano confirma que dará oportunidades

O ano do Cruzeiro está definido. O objetivo traçado no inicio da temporada foi conquistado: um grande titulo – comemorando a Copa do Brasil. Com isso, a Libertadores está garantida e o foco é se organizar para reforçar o grupo. Para o técnico Mano Menezes, além das indicações nos bastidores, testes no campo.

O Cruzeiro abriu a fase de testes na Toca II. Em entrevista coletiva, o treinador azul garantiu que agora vai dar mais oportunidades a atletas que não tiveram muitas chances e poder avaliar o grupo para a próxima temporada.

Oportunidade para o lateral-direito Galhardo. Ele chegou ao Cruzeiro, mas ainda não vestiu a camisa em um jogo oficial. Isso acontecerá contra o Avaí, na próxima rodada, de acordo com Mano. O jogador chegou em tratamento físico e agora já está liberado.

Outro que poderá mostrar mais trabalho agora é Bryan. Mano quer testar a possibilidade de jogar com dois laterais na equipe, junto com Diogo Barbosa. Para Bryan, será a chance de mostrar a Menezes que tem condições de ficar no grupo para a Libertadores.

Outro jogador que vem ganhando chances para atuar é o volante Lucas Silva. O jovem chegou por empréstimo e tem contrato até a metade de 2018, mas ainda precisa se firmar para garantir sua disputa na Libertadores. Situação parecida de Rafael Marques, mas o atacante, nos últimos jogos, entrou em campo e não agradou.

Para o jogo contra o Fluminense, no domingo, às 19h (de Brasília), no Mineirão, o Cruzeiro não poderá contar com Arrascaeta que segue com a seleção uruguaia.