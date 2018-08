Cruzeirenses reclamam da arbitragem: “No Brasil sempre entregam para o time da casa”

O Flamengo bateu o Cruzeiro, por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Maracanã, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. A arbitragem, como não tem sido diferente, irritou os atletas. Os cruzeirenses reclamaram bastante dos acréscimos, momento que o time celeste teve crescimento em campo.

Segundo o meia atacante Thiago Neves, o jogo merecia cinco minutos e não três como o árbitro deu. Ele ainda lamenta que o time da casa no Brasil leve vantagem com os juízes.

“Eu não entendi. Um jogo deste, pegado, parado, jogadores que seguram o jogo, o mínimo tinha que ser cinco. Aqui no Maracanã, a juízada sente a pressão e sempre puxam pro time da casa”, destacou o meia.

O volante Henrique também se mostrou irritado com a atitude do árbitro em não dar mais tempo nos acréscimos. O camisa 8 celeste disse que os jogadores do Flamengo enrolaram durante a partida.

“Brincadeira não é, vamos falar a verdade, os caras enrolam muito, sempre que tem substituição enrolam. Ainda as duas equipes usaram as três substituições. Diego segurou o jogo ali, e o cara brinca só com três minutos de acréscimos. Ele está de brincadeira”, finalizou.

O Cruzeiro volta para Belo Horizonte e já se prepara para o duelo contra o Santos, na quarta-feira, no Mineirão, pela decisão da Copa do Brasil.