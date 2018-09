Cruzeirenses garantem que virada deixa grupo fortalecido para decisão

O Cruzeiro venceu o Santos, por 2 a 1, de virada, na noite deste domingo, no Mineirão. A próxima partida é uma decisão, na quarta-feira, no mesmo estádio, contra o Palmeiras, pelo segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. O goleiro Fábio ressalta que o time sai fortalecido para o confronto contra o Verdão.

“Importante (a vitória), motiva, fortalece, a equipe joga bem, mas não ganha, isso joga pressão. Dentro das dificuldades, contra o Santos, fizemos um bom jogo e conseguimos a vitória. Estamos mais fortes para quarta-feira. Na quarta temos chances de concretizar a vaga na final”, salientou o arqueiro que ressaltou a qualidade da equipe santista.

“Jogo difícil, adversário de qualidade, jogadores rápidos, tem que estar atento o tempo inteiro, sempre é situação de perigo, Parabéns para o time, jogo difícil, conseguimos os três pontos para essa semana decisiva”, acrescentou.

A vitória da Raposa passou pelas mãos do goleiro Fábio, que voltou a fazer a diferença com grandes defesas. O meia Robinho – que também fez um bom jogo – elogiou seu arqueiro e garantiu que na quarta é o jogo da vida do Cruzeiro.

“O Fábio é… nem vou falar muito. Eu sou fã, monstro, mostrou mais uma vez que é o melhor do Brasil. A gente precisava vencer com esse time. Importante porque do outro lado (Palmeiras venceu no fim de semana) à confiança está grande. Outra competição, outro jogo, vamos bombar esse Mineirão e quarta é o jogo da nossa vida”, finalizou.