Contra o Cruzeiro, Palmeiras tenta manter embalo no Brasileiro

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão. Vindo de uma derrota na Copa Libertadores, o time alviverde procura em Belo Horizonte manter o embalo no torneio nacional.

Na noite da última quarta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras perdeu por 1 a 0 do Barcelona de Guaiaquil, no Equador. No Campeonato Brasileiro, a equipe palestrina assumiu o quarto lugar após quatro vitórias seguidas, contra Bahia (4 x 2), Atlético-GO (1 x 0), Ponte Preta (2 x 1) e Grêmio (1 x 0).

“Vamos analisar e levar o que temos de melhor para formar um time forte”, disse Cuca. “Não podemos correr o risco de perder atletas por lesão. Se o cara estiver cansado, você não pode exigir que ele renda 100%. Mas, às vezes, tem que ir no coração. Precisa buscar força na alma para fazer um bom jogo”, completou.

Na lateral direita, Mayke pode reencontrar o ex-clube. Com Guerra dispensado para cuidar do filho, vitimado por um acidente doméstico, Cuca tem a opção de escalar Zé Roberto como meia e Egídio na lateral esquerda. Na cabeça de área, o recém-chegado Bruno Henrique é cotado para ser titular.

Palmeiras e Cruzeiro se reencontrarão após um duelo emocionante pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. No último dia 28 de junho, em pleno Palestra Itália, o time mineiro abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas a equipe alviverde buscou o empate durante a etapa complementar.

Com Palmeiras engasgado e crise, Mano muda defesa

A realidade da defesa do Cruzeiro é a seguinte: nos últimos dois jogos seis gols sofridos. No primeiro, contra o Palmeiras, o empate por 3 a 3, depois, pelo Brasileirão, contra o maior rival, Atlético, outros três tentos, na derrota por 3 a 1. Por isso, diante do Verdão, o técnico Mano Menezes terá de cumprir a promessa de não sofrer tantos gols.

Para isso, o time teve uma semana cheia de trabalhos. Após dois dias de folga – previamente agendados – os atletas retornaram aos trabalhos na Toca da Raposa II, na última quarta-feira, e já tiveram que driblar um poderoso adversário: o torcedor. Dezenas de cruzeirenses foram para a porta do CT para cobrar um melhor futebol da equipe azul estrelada.

Dentro dos domínios de treinamento, reunião a portas fechadas. O objetivo era cobrar, pressionar por melhores resultados, mas também dar apoio. O Cruzeiro está próximo a zona de rebaixamento, com 14 pontos conquistados, na 13ª colocação.

Para mudar essa realidade e conseguir cumprir sua promessa, o técnico Mano Menezes mudou um membro na sua dupla de zaga. Caicedo, que vem sendo bastante criticado pelo torcedor cruzeirense, deu vaga ao jovem Murilo. Na ala direita, Ezequiel, com desgaste muscular, deixa a equipe para a improvisação de Lucas Romero. No meio, Menezes optou por colocar três volantes, com Henrique, Hudson e Ariel Cabral.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X PALMEIRAS

Data: 9 de julho de 2017, domingo

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Pericles Bassols Pegado Cortez

Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Cleberson do Nascimento Leite

CRUZEIRO: Fábio, Lucas Romero, Leo, Murilo Cerqueira e Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Ariel Cabral e Thiago Neves; Alisson e Rafael Sobis

Técnico: Mano Menezes

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Mina, Luan e Egídio; Bruno Henrique e Tchê Tchê; Roger Guedes, Zé Roberto (Thiago Santos) e Dudu; Willian

Técnico: Cuca