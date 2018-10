Conmebol recusa apelação do Boca e libera Dedé para jogar

Agora é oficial! Dedé estará em campo para ajudar o Cruzeiro a tentar reverter a desvantagem por 2 a 0 sofrida em plena Bombonera, na Argentina. Nesta quinta-feira, horas antes da partida no Mineirão, em Belo Horizonte, a Conmebol recusou o recurso de apelação apresentado pelo Boca Juniors, liberando o defensor da Raposa para o duelo pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Expulso na partida de ida após uma dividida com o goleiro Andrada, que após revisão no VAR o árbitro definiu como lance passível de cartão vermelho, Dedé teve sua suspensão anulada pela entidade Sul-Americana. Solicitando a retirada da liminar, o Boca apresentou uma apelação junto à Câmara de Apelações da Conmebol, mas teve o recurso negado.

Envolvido no lance, Andrada sofreu dupla fratura do maxilar e ficou internado. Além disso, o arqueiro ficou com dentes quebrados e cortes nos lábios. Sua recuperação é esperada para dois meses aproximadamente, o que lhe impede de entrar em campo nesta quinta-feira, em Minas Gerais.

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro tem a missão de reverter a derrota sofrida por 2 a 0. Em caso de repetição do placar do jogo de ida, a decisão será nos pênaltis. Qualquer diferença por três tentos garante o clube mineiro entre os quatro finalistas da competição continental e o coloca no caminho do Palmeiras, classificado após dois triunfos sobre o Colo-Colo.