Com o Palmeiras querendo, Mano deixa decisão para quinta-feira

O técnico Mano Menezes se encontrou com os novos membros da diretoria do Cruzeiro. A reunião aconteceu pouco antes da ida da equipe para Curitiba, nesta terça-feira, na Toca da Raposa II. E não teve definição por enquanto.

O treinador deixou a resposta para quinta-feira. Mano não quer tomar decisões precipitadas. Ele acredita que não há necessidade de velocidade nesta resposta e que as pessoas colocam “emergência” sem necessidade.

Evidentemente o Cruzeiro ofereceu um ganho salarial para o treinador e sua comissão técnica. Menezes conquistou recentemente a Copa do Brasil, sobre o Flamengo, e sua equipe ganhou força no momento certo. Além disso, recebeu promessas que seu grupo, já considerado forte, vai melhorar para a disputa da Libertadores de 2018.

O encontro deixou a diretoria da Raposa animada. O presidente Wagner Pires de Sá deixou a reunião esperançoso que o treinador dará uma resposta positiva até o fim da semana.

O contrato de Mano Menezes chega ao fim em dezembro de 2017. Ele tem propostas para deixar o Cruzeiro, a principal delas do Palmeiras.

O Verdão faz sua segunda tentativa. No fim de 2016, quando Cuca saiu do Palmeiras, o treinador foi sondado pela diretoria do clube paulista, mas recebeu a resposta negativa do técnico que não queria quebrar mais um contrato com a Raposa – como havia feito no ano anterior para ir ao futebol chinês. Desta vez a situação é diferente, pois o vínculo de Mano vence.

Apesar disso, o diretor de futebol, Alexandre Mattos, disse a reportagem da Gazeta Esportiva que não procurou o treinador esperando a conversa que ele teria com o Cruzeiro.