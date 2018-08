Com novo pênalti defendido, Fábio cobra Tite: “Critério e coerência”

Os últimos quatro pênaltis batidos contra a meta do Cruzeiro pararam nas mãos do goleiro Fábio. Em grande fase na meta azul celeste, com mais um pênalti defendido na noite desta quarta-feira, no empate por 1 a 1 com o Grêmio – somando aos outros três segurados diante do Santos, na Copa do Brasil – o arqueiro voltou a cobrar sua vaga na Seleção Brasileira. O camisa 1 disse que é preciso ter a mesma capacidade de avaliação de todos os concorrentes.

“Sempre difícil responder essa situação. A gente não sabe o que acontece. O critério não é o mesmo, seleção é o ápice da carreira de um atleta e, nos últimos anos, poucos conseguiram manter o nível. Passam quatro anos, passam mais quatro anos, e estou aqui ajudando os companheiros e minha equipe. Ajudei para que minha equipe não saísse derrotada”, destacou o defensor.

O goleiro Fábio é um dos melhores em sua posição há alguns anos. Porém, nunca teve grandes chances na seleção brasileira. Em várias oportunidades, tanto a imprensa mineira, quanto os torcedores ressaltaram o merecimento do goleiro em vestir a camisa amarelinha. Aos 37 anos, o arqueiro brincou com o fato da idade.

“Espero que possam estar observando com coerência. Já vimos goleiros jogando com 40 ou 42 anos na Itália. Então dá pra jogar sim uma Copa do Mundo”, finalizou o goleiro Fábio.