Com Fred em campo, Cruzeiro fecha trabalhos preparativos para Palmeiras

O Cruzeiro fechou os trabalhos preparativos para o duelo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, em São Paulo. Nos trabalhos nesta segunda, na Toca da Raposa II, o treinador Mano Menezes recebeu uma boa novidade durante os trabalhos.

O atacante Fred voltou aos trabalhos. Ele se contundiu durante um duelo do Campeonato Mineiro, no início da temporada. Ele ficou fora cinco meses e passou por uma cirurgia.

Apesar de trabalhar com o restante do grupo, o atacante Fred ainda não retorna ao time. Ele ainda faz trabalhos físicos e precisa ganhar condições de jogo. O departamento médico do Cruzeiro indicou o retorno oficial somente a partir de 28 de setembro. O avante Sassá também foi liberado e também trabalhou com o restante do elenco.

Para o duelo contra o Palmeiras, na quarta-feira, em São Paulo, o técnico Mano Menezes não permitiu acesso da imprensa. Os jornalistas fizeram imagens e acompanharam somente o aquecimento. O time ficou escondido para a decisão da Copa do Brasil. As grandes dúvidas foram esclarecidas, pois o volante Lucas Romero e o meia Arrascaeta, ambos no departamento médico, foram para o gramado e treinaram normalmente.