Com conta gorda e adaptado a BH, Dedé não deixa o Cruzeiro por outro brasileiro

Se existir qualquer ponta de preocupação do torcedor cruzeirense, com receio da saída do zagueiro Dedé, pode esquecer. O jogador não deixará a Raposa por qualquer outro clube brasileiro.

Nos últimos dias a imprensa paulista divulgou que Dedé estaria na mira do Palmeiras e que a boa relação entre Alexandre Mattos e o atleta poderia ser um diferencial para uma negociação. No entanto, a Gazeta Esportiva apurou com pessoas ligadas ao jogador que isso é impossível de acontecer.

Dedé está satisfeito com o salário que recebe no Cruzeiro. Segundo a fonte, o valor satisfaz os desejos do jogador. Além disso, o defensor está totalmente adaptado a Belo Horizonte, cidade onde vive desde 2013, quando trocou o Vasco pelo time celeste.

O projeto do Cruzeiro também agrada o jogador. O atleta está no grupo campeão da Copa do Brasil e tem um time potente para conquistar grandes taças em 2019. Ou seja, diante disso, somente uma boa proposta de fora do Brasil, de um clube europeu, é capaz de tirar o zagueiro da Toca da Raposa II.

Nos últimos dias, em entrevista a Rádio Super Notícia, de Belo Horizonte, o jogador, inclusive, falou sobre o assunto. “Não existe nada disso que estão falando. Aliás, recomendo que os cruzeirenses esnobem quem vier com essa conversa. Se for pelas redes sociais, quem posta que estou saindo do Cruzeiro merece ser bloqueado”, disse.

Pelo lado celeste, há também uma grande satisfação com o jogador. Vale lembrar que em 2018, de maneira muito antecipada, o Cruzeiro renovou o contrato do jogador, vínculo que iria até dezembro de 2019 até o fim de 2021.