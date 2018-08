Clubes fazem propostas à CBF para liberação de atletas semifinalistas da Copa BR

Cruzeiro, Corinthians e Flamengo já estão se movimentando nos bastidores para conseguirem seus jogadores nas semifinais da Copa do Brasil. Com a convocação do técnico Tite para os amistosos de 7 e 11 de setembro, essas equipes se viram prejudicadas, pois com a primeira partida das decisões marcada para 12 do mesmo mês, todos podem perder seus atletas.

De acordo com o Presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, as equipes propuseram alteração na data, passando o jogo de quarta para quinta-feira. Além disso, houve a tentativa de utilização dos jogadores apenas no duelo do dia 7 de setembro.

“Nós pedimos à CBF a possibilidade de adiamento da partida (de quarta para quinta-feira). Existe um problema da televisão, que de uma certa forma fazem uma programação. Não sei se é difícil. Eles poderiam facilitar, colocar um programa de quinta para quarta. Seria uma atitude louvável aos clubes. Outra reivindicação feita por nós é que, são 24 jogadores convocados, que se coloque os três convocados para o primeiro jogo e depois haja a liberação. Ele (Tite) não vai poder colocar todos em um jogo só. Que os nossos jogadores sejam utilizados no primeiro e que depois sejam dispensados. Seria uma atitude coerente, lógica, seria agradável para o clube. No caso nosso, específico, estamos perdendo um dos melhores jogadores do elenco”, salientou o mandatário celeste.

Apesar da tentativa, a Confederação Brasileira de Futebol ainda não respondeu as agremiações. A data está apertada e a CBF tem pouco prazo para dar resposta ao clube. A tentativa é válida, sobretudo, porque a entidade não perderia qualidade técnica em seu torneio mais valioso atualmente. Wagner espera uma resposta nos próximos dias.

“Ainda não temos uma posição oficial, já fizemos um pedido à CBF ontem (segunda-feira), através de mensagens. O Bandeira (de Mello, presidente do Flamengo) também pediu à CBF também, com autorização do próprio presidente do Corinthians (Andrés Sanchez), para que aceitasse essa maneira que seria uma maneira de ajudar os clubes. Da maneira que está, no calendário, está matando os clubes”, completou.

O Cruzeiro é o atual campeão da Copa do Brasil. Novamente nas semifinais do torneio, o grupo celeste entre em campo contra o Palmeiras.