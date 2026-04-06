Barcelona-EQU x Cruzeiro: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Marco Galvão/Cruzeiro
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 06/04/2026 às 20:00

O Cruzeiro estreia na Libertadores contra o Barcelona-EQU nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador.

Onde assistir Barcelona-EQU x Cruzeiro ao vivo

O jogo terá transmissão da ESPN Disney+.

Como chegam as equipes

O Cruzeiro vem de uma derrota no Brasileirão para o São Paulo, por 4 a 1. Apesar do resultado, a Raposa vive expectativa de deslanchar sob comando de Artur Jorge, que comandou o time apenas em duas partidas. Já o Barcelona-EQU vive um bom momento no Campeonato Equatoriano e vem de vitória contra a LDU, por 2 a 0.

Prováveis escalações

🟡 BARCELONA-EQU

José David Contreras; Álex Rangel, Javier Báez e Luca Sosa; Bryan Carabalí, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Matías Lugo e Gustavo Vallecilla; Luis Cano e Darío Benedetto.
Técnico: César Farías

🔵 CRUZEIRO

Matheus Cunha; William, Fabrício, Villalba e Kaiki Bruno; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge

Arbitragem

  • Árbitro: Juan Benítez (PAR)
  • Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)
  • VAR: José Mendez (PAR)

Ficha técnica

Confronto: Barcelona-EQU x Cruzeiro
Competição: Libertadores da América - 1ª rodada
Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU)
TransmissãoESPN Disney+

