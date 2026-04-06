Barcelona-EQU x Cruzeiro: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Cruzeiro estreia na Libertadores contra o Barcelona-EQU nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador.
Onde assistir Barcelona-EQU x Cruzeiro ao vivo
O jogo terá transmissão da ESPN e Disney+.
Como chegam as equipes
O Cruzeiro vem de uma derrota no Brasileirão para o São Paulo, por 4 a 1. Apesar do resultado, a Raposa vive expectativa de deslanchar sob comando de Artur Jorge, que comandou o time apenas em duas partidas. Já o Barcelona-EQU vive um bom momento no Campeonato Equatoriano e vem de vitória contra a LDU, por 2 a 0.
Prováveis escalações
🟡 BARCELONA-EQU
José David Contreras; Álex Rangel, Javier Báez e Luca Sosa; Bryan Carabalí, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Matías Lugo e Gustavo Vallecilla; Luis Cano e Darío Benedetto.
Técnico: César Farías
🔵 CRUZEIRO
Matheus Cunha; William, Fabrício, Villalba e Kaiki Bruno; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge
Arbitragem
- Árbitro: Juan Benítez (PAR)
- Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)
- VAR: José Mendez (PAR)
Ficha técnica
Confronto: Barcelona-EQU x Cruzeiro
Competição: Libertadores da América - 1ª rodada
Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU)
Transmissão: ESPN e Disney+