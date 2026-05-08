Bahia x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir e prováveis escalações da partida

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Mauricio Simões/Cruzeiro
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 08/05/2026 às 20:00

Neste sábado, o Cruzeiro visita o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da Premiere (pay-per-view) e SporTV (televisão fechada).

Como chegam as equipes

Na última rodada, o Bahia empatou com o São Paulo por 2 a 2 e soma 22 pontos, aparecendo na sexta colocação do Brasileirão. Já o Cruzeiro, por outro lado, foi derrotado no clássico mineiro contra o Atlético-MG na última rodada e soma 16 pontos na tabela, ficando na 15ª posição.

Prováveis escalações

Bahia

Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Willian José.
Técnico: Rogério Ceni

Cruzeiro

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kauã Moraes; Lucas Romero e Gerson; Wanderson, Matheus Pereira e Christian; Kaio Jorge.
Técnico: Artur Jorge

Arbitragem

  • Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
  • Auxiliares: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
  • VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Ficha técnica

Confronto: Bahia x Cruzeiro
Competição: Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
Data e horário: sábado, 8 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

