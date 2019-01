Arrascaeta revela milhares de ameaças e insultos após reunião

Confira este e outros vídeos em

A negociação pelo meia Arrascaeta entre Flamengo e Cruzeiro ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira. No dia seguinte a uma acalorada reunião entre o empresário do jogador e o vice-presidente do clube Itair Machado, o uruguaio disse em sua conta no Instagram que tem recebido milhares de mensagens agressivas, com insultos e ameaças.

Na publicação, Arrascaeta revela que seu número de celular foi divulgado a público após a reunião da última quinta-feira e, desde então, ele tem recebido as mensagens, assim como seu empresário. O camisa 10 cruzeirense garantiu que vai tomar medidas legais e contratuais quanto a isso.

Arrascaeta não se reapresentou ao Cruzeiro em 2019 devido a uma proposta do Flamengo. O Rubro-Negro compraria 50% dos direitos do atleta por R$ 40 milhões e triplicaria o salário do jogador.

Confira o comunicado de Arrascaeta na íntegra

“A respeito dos fatos de notoriedade pública, quero colocar em conhecimento de meus seguidores que ontem acompanharei meu representante na saída de sua reunião com o cruzeiro visto que o senhor Itair Machado havia usado expressões infelizes que com razão foram consideradas como intimidatórias.

Posteriormente a essa reunião e por alguma razão que desconheço mas que coincidiu temporalmente com a finalização da nervosa reunião, meu celular e o de meu representante, senhor Daniel Fonseca, foram publicados, o que motivou que ambos recebêssemos milhares de mensagens com insultos e ameaças.

Neste cenário, estou avaliando com meu representante, meu advogado e assessores o mais conveniente para minha segurança e meus direitos legais e contratuais.

Agradeço seu apoio e compreensão“.