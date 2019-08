Após mais uma derrota, Mano Menezes não é mais treinador do Cruzeiro

O técnico Mano Menezes não é o mais o treinador do Cruzeiro. Após a derrota para o Internacional, por 1 a 0, no Mineirão, na noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil, o treinador não resistiu aos resultados ruins e deixou o comando técnico da Raposa.

O Cruzeiro vem em uma crise técnica enorme. Os números recentes, por exemplo, mostram um time com oito jogos sem marcar um gol e uma vitória nos últimos 18 jogos. No Brasileirão, a Raposa está na zona de rebaixamento com apenas 10 pontos conquistados. É a pior campanha do clube na competição.

No último fim de semana, após a derrota para o Atlético, Mano colocou o cargo a disposição, mas a diretoria do Cruzeiro entendeu que não era o momento para demitir o treinador.

Mais do que os números, o campo fala muito sobre a fase do Cruzeiro. A equipe não consegue render mais em campo, tem problemas para articular jogadas e propor o jogo. Isso cai em atletas como Fred que não marca um gol há 15 partidas.

Mano Menezes encerra sua segunda passagem pelo clube mineiro. Ele esteve na Raposa em 2015 depois foi para o futebol chinês. No ano seguinte, retornou e permaneceu até este momento.

Com a camisa celeste Mano conquistou duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e dois Campeonatos Mineiros (2018 e 2019).