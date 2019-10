Após derrota na estreia, Abel Braga trata de demonstrar esperança

Contratado para suceder Rogério Ceni, Abel Braga estreou com derrota diante do Goiás. No Estádio Serra Dourada, o experiente treinador procurou demonstrar esperança no futuro do Cruzeiro, atualmente dentro da zona de rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

“O que fica para mim é uma esperança viva, porque ninguém deixou nada para depois e cada um deu seu máximo. Gostei muito do que eu vi”, disse Abel, que criticou o gramado do estádio. “Os dois times erraram muitos passes. Acho que merecíamos melhor sorte”, declarou.

No primeiro tempo, o placar permaneceu inalterado em Goiânia. Na etapa complementar, Thiago Neves chegou a colocar a bola nas redes, mas o VAR apontou impedimento de David na origem da jogada. Assim, o time local ganhou com gol de Alan Ruschel.

“Fomos nós que nos colocamos nessa situação e somos nós que vamos sair dela. Sei que o torcedor não ficou contente com o placar, mas está contente com a postura da equipe”, disse Abel. “A maneira que os atletas assimilaram (o trabalho) me deu esperança de que vamos sair dessa situação logo, logo”, afirmou.

Com apenas 19 pontos e quatro vitórias, o Cruzeiro figura no 17º posto. O Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 22 pontos e seis triunfos. Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe dirigida por Abel Braga enfrenta o Internacional às 21 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio do Mineirão.