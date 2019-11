Abel vê Cruzeiro com obrigação de vitória contra o Santos

O empate em casa diante do Avaí foi uma grande decepção para o Cruzeiro. Mesmo fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, um ponto acima do Fluminense, a equipe mineira acredita que terá de se recuperar da inesperada igualdade desta segunda-feira na próxima rodada, no compromisso diante do Santos, na Vila Belmiro.

“Nosso plano era ganhar sete pontos na sequência dos próximos três jogos (contra Avaí, Santos e CSA), então somos obrigados a vencer o Santos antes de pensar no CSA”, comentou o técnico Abel Braga.

Mesmo com a evolução nas últimas rodadas, Abel ainda vê a equipe bastante pressionada em campo. Ele tenta trabalhar a cabeça dos atletas para que o time consiga atuar com mais firmeza na reta final do Brasileirão.

“Não dependemos de ninguém para continuar fora da zona de rebaixamento. Temos confiança no grupo, nossos atletas sabem assumir a responsabilidade”, apoiou o comandante.

