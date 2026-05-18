Algoz do Brasil, Croácia convoca os jogadores para Copa do Mundo de 2026

A Croácia, algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2022, convocou seus jogadores para o Mundial de 2026 nesta segunda-feira. Comandada por Zlatko Dalic, a equipe europeia estreia no dia 17 de julho, contra a Inglaterra. Além das duas seleções, o Grupo L conta com Gana e Panamá.

O principal nome da seleção croata é Luka Modric, multi-campeão por Real Madrid e um dos principais jogadores de sua geração. O atual atleta do Milan chega para sua última Copa com 40 anos. Além dele, outros também se destacam, como: Gvardiol e Kovacic, do Machester City; Stanisic, do Bayern de Munique; e Sucic, da Inter de Milão.

Zlatko Dalic está no comando da seleção desde outubro de 2017. Sob sua liderança, a equipe alcançou a final da Copa do Mundo de 2018 e chegou às semifinais em 2022. Em 2018, a seleção foi vice-campeã após perder a decisão para a França por 4 a 2. Já em 2022, foi eliminada nas semifinais pela Argentina, com derrota por 3 a 0, mas garantiu o terceiro lugar ao vencer o Marrocos por 2 a 1.

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Convocação da Croácia

Goleiros: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur;

Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur; Defensores: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic e Luka Vuskovic;

Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic e Luka Vuskovic; Meio-campistas: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro e Toni Fruk;

Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro e Toni Fruk; Atacantes: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Peter Musa e Igor Matanovic.

Além dos convocados, a Croácia disponibilizou a lista dos jogadores que podem substituir alguma baixa:

Lovro Majer, Franjo Ivanovic, Dion Drena Beljo, Ivan Smolcic, Karlo Leticia, Adrien Segecic e Luka Stojkovic.