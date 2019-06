Bryan Ruiz sai do banco, dá assistência e Costa Rica goleia Nicarágua

Na noite deste domingo, a Costa Rica encarou Nicarágua na estreia da Copa Ouro e goleou por 4 a 0. Assim, Los Ticos alcançaram a liderança do Grupo B, com três pontos, ao lado do Haiti, que também triunfou, porém tem pior saldo de gols.

Os costarriquenhos abriram três gols de vantagem logo na etapa inicial. Aos 7, Bryan Oviedo balançou as redes, aos 19 foi a vez de Celso Borges, e Elías Aguilar, aos 46, levou a seleção para o intervalo com um grande resultado.

Já no segundo tempo, a vitória virou goleada. Saindo do banco de reservas, o santista Bryan Ruiz deu assistência para o gol de Allan Cruz, aos 30 minutos, sacramentando o triunfo da seleção.

Na próxima rodada, a Costa Rica encara as Ilhas Bermudas, na quinta-feira, dia 20, às 22h30 (de Brasília). Já Nicarágua enfrenta o Haiti, no mesmo dia, às 20h (de Brasília).

Confira outros resultados deste domingo pela Copa Ouro:

19h – Haiti 2 x 1 Ilhas Bermudas