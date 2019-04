Rodrigão mantém média alta de gols e assume artilharia do Paranaense

Contratado por empréstimo junto ao Santos em janeiro deste ano, Rodrigão segue mostrando que está com o faro de gol em alta. Neste domingo, o centroavante marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 para cima do Londrina pelo duelo único da semifinal da Taça Dirceu Krüger, o segundo turno do Campeonato Paranaense.

Com a forte marcação do Tubarão, Rodrigão sofreu e só teve uma chance com a bola rolando o jogo inteiro. Em cruzamento de Juan Alano, o ex-santista desviou meio desajeitado e mandou rente à trave.

Na bola parada, o jogador teve mais sorte. No começo do segundo tempo, quando o Londrina vencia por 1 a 0, o Coritiba teve um pênalti e coube ao seu goleador converter. Na marca da cal, Rodrigão deslocou o goleiro e balançou as redes, iniciando a reação do time Umberto Louzer, que garantiu a virada com Wanderley.

Desse modo, Rodrigão chegou ao oitavo gol em oito jogos, sendo sétimo no Estadual, manteve a alta média e assumiu a artilharia do Campeonato Paraense, superando a concorrência de Bergson, atacante do Athletico-PR e vice-goleador com seis tentos.

Com a vitória pra cima do Londrina, o Coritiba confirmou vaga na decisão do segundo turno, onde enfrentará justamente o Athletico-PR. O Atletiba está marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, uma vez que o Furacão tem melhor campanha.