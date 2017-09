Marcelo Oliveira lamenta falta de ‘inspiração técnica’ do Coxa

O Coritiba até dificultou as coisas para o Palmeiras, em pleno Pacaembu, mas não conseguiu evitar derrota pro 1 a 0 e a consequente queda para a zonada de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao final da rodada. O técnico Marcelo Oliveira acredita que o gol adversário saiu apenas por conta de um erro isolado e, pelo segundo tempo, o resultado poderia ter sido melhor.

“Levamos o gol em um erro, uma infelicidade. Cometer erros em um jogo como este às vezes custa caro. Fizemos um ótimo segundo tempo. Pelo menos ficamos mais com a bola, adiantamos o time”, disse o treinador, lamentando a falta de competência para pelo menos igualar o placar. “O Coritiba rondou muito a área, mas esbarrou na parte técnica, esbarrou na inspiração técnica, aquele último passe e aquela jogada individual que pudessem gerar o gol de empate”, acrescentou.

Meso com mais um revés, o comandante coxa-branca mostrou confiança em uma reação do time na parte final da competição. “A gente sabe que está no caminho certo e pode modificar essa situação, principalmente jogando em casa no próximo jogo. A gente vai tentar fazer um belo jogo. Tivemos dois jogos fora, com um empate e uma derrota. Em casa é recuperar”, projetou.

Para a próxima partida, diante do Botafogo, Marcelo não contará com o lateral-direito Dodô e o volante Alan Santos, que receberam o terceiro cartão amarelo. Já o atacante Getterson deixou o gramado sentindo dores musculares e será reavaliado pelo departamento médico. Os laterais Léo e William Matheus, o zagueiro Werley e o atacante Alecsandro, em compensação, voltam a ficar a disposição.