Jacy celebra um ano no Coritiba e define trajetória no clube como “amor”

Destaque do Coritiba neste Brasileirão, Jacy completa nesta quinta-feira um ano desde sua chegada ao Alviverde. O zagueiro relembrou sua trajetória pelo Coxa e exaltou o ambiente do clube, que o ensinou a ser "mais humano".

"Cheguei aqui, fiz a minha estreia e consegui ter uma sequência muito boa em uma posição que não era a minha, como zagueiro. Conseguimos fazer um ano excelente e ser campeões. Sou muito grato a Deus por tudo o que o Coritiba tem me oferecido", disse.

"Estar no dia a dia com pessoas que estão sempre sorrindo, independentemente da situação, o pessoal do marketing, as tias da limpeza, o departamento médico, o staff, me ensinou a ser mais humano. O Coritiba é isso: é povo, é sensibilidade", acrescentou.

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Ele também revelou que costuma ser abordado por torcedores que elogiam sua entrega em campo. Além disso, Jacy se declarou ao Coritiba e definiu seu primeiro ano no clube como "amor".

"Às vezes vou deixar o Miguel na escola e o torcedor me para na rua para elogiar minha raça. Eu fico até meio sem jeito, brinco que 'imagina se eu fosse um camisa 10 clássico'. Mas fico muito feliz porque a torcida consegue se enxergar em mim dentro de campo. É uma relação que quero que tenha muita longevidade. Amor não se cria do dia para a noite, se constrói nos pequenos detalhes. Nesses 365 dias, cada pedacinho foi plantado. O amor pelo clube, por treinar aqui, por vestir essa camisa... isso se tornou muito grande. Eu defino esse primeiro ano como amor", concluiu.

Trajetória

Pelo Coritiba, Jacy já soma 48 partidas com três gols anotados. Além disso, ele participou da campanha da Série B da última temporada, a qual a equipe foi campeã e garantiu o acesso à primeira divisão neste ano.

Próximo jogo

Jogo: Coritiba x Bahia - Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e hora: 25 de maio de 2026 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)