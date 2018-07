Eduardo Baptista revela cobrança dos jogadores e sinaliza mudanças

O Coritiba cedeu o empate para o São Bento por 2 a 2, em pleno Couto Pereira, complicou sua situação na Série B do Campeonato Brasileiro e acabou com a paciência do torcedor, que vaiou o time na saída do gramado. O técnico Eduardo Baptista defendeu o sistema defensivo coxa-branca, ainda que apontado falhas ainda no primeiro tempo, mas acredita que os ajustas pedidos não foram colocados em prática após o intervalo.

“Nós deixamos de ter a bola e de jogar. Conseguimos marcar bem, não vejo o real problema na marcação. Precisamos ter a bola, os volantes precisam jogar. Sabíamos que eles viriam com uma marcação individual”, disse o treinador, destacando ainda a expulsão de Uillian Correia já no final da partida. “Tentamos ajustar no segundo tempo, mas não conseguimos, e na hora da expulsão as coisas ficaram mais difíceis”, acrescentou.

O treinador admite que a pressão Serpa forte sobre o grupo, mas acredita que a cobrança deve ser interna, com a resposta em campo. “Os jogadores têm que ter personalidade. Houve uma cobrança entre eles, s sabem que precisamos fazer mais, encarar a situação de frente e ter imposição. Jogar em time grande não é fácil e temos que assumir isso, dar espaço e responsabilidade”, avaliou.

O time volta a campo na terça-feira para encarar o Goiás, e Eduardo sinalizou que pode fazer mudanças, mas sem adiantar quantas ou em quais setores. “A gente vai estudar, ver o jogo com calma. Temos dois dias apenas, não podemos fazer muitas alterações. Temos algumas ideias e vamos aguardar. O time caiu como um todo, não dá para culpar um ou outro jogador. Às vezes aparece algum jogador em lances pontuais. Vou analisar com calma, se alguma alteração precisar ser feita, nós vamos fazer”, concluiu.