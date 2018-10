Coritiba segue acreditando no acesso após vitória em casa

Foi no sufoco, com m gol de pênalti aos 52 minutos do segundo tempo, mas o Coritiba conseguiu sua segunda vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Juventude por 2 a 1, no Couto Pereira, e segue sonhando com o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Guilherme Parede destacou as chances criadas, que mostram uma evolução do time.

“Vitória muito importante. Numa desatenção a gente tomou o gol, mas fizemos um ótimo jogo. Tivemos muitas oportunidades para matar”, disse o jogador, que prega a continuidade desse espírito na sequência da competição. “Agora é continuar assim com essa luta, com essa determinação. O sonho continua, que é o acesso para a Série A”, emendou.

Para o volante Vitor Carvalho, o sonho de entrar no G4 segue vivo, mas segue dependendo ainda dos bons resultados, jogo a jogo “A chama ainda está acesa. A gente vem evoluindo. Fizemos um bom jogo contra o Avaí e fizemos um bom jogo contra o Juventude. Agora é fazer um bom jogo contra o Figueirense”, avaliou.

Sem marcar desde o primeiro semestre, Alecsandro agradeceu ao treinador e acredita que a confiança voltou. “Em um momento como essa não pode deixar de falar da confiança que o Argel me passou, me resgatou em um momento difícil para mim. Um cara que acredita no meu futebol. Venho trabalhando, sendo profissional, e as coisas vão dando certo. Caminhando jogo a jogo as coisas vão dando certo. Fico feliz com a vitória e que a gente continue essa caminhada”, concluiu.