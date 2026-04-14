Lucas de Paula deixa o cargo de CEO do Coritiba e assume nova função

O Coritiba comunicou nesta terça-feira o desligamento de Lucas de Paula como CEO da instituição. O clube agradeceu os trabalhos realizados e informou que o ex-CEO deve integrar outra posição dentro do Coritiba.
Lucas de Paula teve papel relevante nos avanços internos do Coritiba e, agora, passa a integrar o conselho administrativo do clube. Com forte influência na conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro, o profissional teve seu trabalho reconhecido pela diretoria.
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Nota do Coritiba na íntegra
"O Coritiba informa que Lucas de Paula conclui seu ciclo como CEO da instituição.
Ao longo de sua gestão, o executivo esteve à frente de avanços relevantes para o Clube, como o fortalecimento e a evolução de processos e estruturas internas, a consolidação do planejamento estratégico de longo prazo e a conquista de resultados esportivos, como o título do Campeonato Brasileiro da Série B 2025, além do planejamento esportivo para a temporada 2026.
Esse conjunto de entregas reflete uma gestão marcada por agendas positivas, dedicação, profissionalismo e contribuições consistentes para o desenvolvimento do Clube em suas diferentes frentes de atuação, dentro e fora de campo.
O Coritiba reforça que os projetos e o planejamento estratégico seguem inalterados, com total estabilidade operacional e segurança na condução institucional. Lucas de Paula seguirá contribuindo com o clube, passando a integrar o conselho administrativo e mantendo sua relação e colaboração com a instituição.
O clube dará sequência ao trabalho desenvolvido, preservando as diretrizes estabelecidas e mantendo o alinhamento com sua estratégia institucional."