Autor de dois gols, Breno Lopes destaca reação do Coritiba contra o Santos

Autor de dois gols na vitória contra o Santos, alcançada neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Breno Lopes destacou a resposta do Coritiba após a recente eliminação na Copa do Brasil diante do mesmo adversário.

"Feliz pelo resultado, pelos gols. Vínhamos de uma eliminação difícil, em casa. A gente precisava dar resposta e essa resposta veio. A equipe vem fazendo um bom ano e estão todos de parabéns", afirmou o atleta na Neo Química Arena.

Durante a partida, o ex-jogador do Palmeiras, algoz do Santos na final da Libertadores 2020, protagonizou alguns desentendimentos com atletas adversários.

"Tenho respeito enorme pela instituição do Santos, mas, em campo, está na flor da pele, querendo vencer. Então, a provocação rola. Mas está tudo certo", minizou.

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Situação do Coritiba no Brasileirão

Com a vitória sobre o Santos na Neo Química Arena, o time defendido por Breno Lopes alcança sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos somados.

Próximo jogo

Jogo: Coritiba x Bahia - Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e hora: 25 de maio de 2026 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)