Argel Fucks é o novo treinador do Coritiba para tentar o milagre do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Após a sequência de resultados ruins, a diretoria resolveu tirar Tcheco, que de auxiliar virou substituo de Eduardo Baptista há um mês apenas, em busca de uma regularidade que não teve em nenhum momento da Série B.

O último clube dirigido pelo treinador, na própria Série B, foi o Criciúma. Ex-zagueiro de times como Internacional, Santos, Palmeiras e Cruzeiro, Argel começou a carreira de técnico em 2008, pelo Mogi Mirim e, desde então, rodou pelo país por clube como Guarani, Joinville, Figueirense, América-RN, Portuguesa, Internacional, onde foi campão gaúcho, e 2016, Vitória, time de seu último título, o Baiano de 2017, e Goiás.

A expectativa é que o novo comandante coxa-branca seja apresentado e inicie seu trabalho nesta segunda-feira, já visando o próximo desafio pela Série B, sexta-feira, diante do CRB, em Maceió.