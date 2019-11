Zagueiro é vetado e desfalca Corinthians contra o Flamengo

O Corinthians não terá o zagueiro Manoel para enfrentar o Flamengo neste domingo, noMaracanã. Após o treino realizado neste sábado, que contou com protestos de torcedores organizados, o técnico Fábio Carille confirmou a ausência do defensor na lista de relacionados divulgada pelo clube.

Manoel sente dores na coxa direita. Aliás, o zagueiro vem sofrendo com dores musculares faz algum tempo. Outros desfalques do Corinthians no Rio serão Danilo Avelar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Vagner Love, que realiza tratamento de fisioterapia na coxa direita. A novidade é o atacante Boselli, que cumprir suspensão diante do CSA.

Desta forma, o Corinthians deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Carlos; Ralf e Júnior Urso; Ramiro, Pedrinho e Mateus Vital (Clayson); Gustavo.

Veja a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Caique e Cássio

Laterais: Carlos, Fagner, Lucas Piton e Michel

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Marllon

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Ramiro, Ralf e Renê Junior

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo e Janderson.

