Zagueiro do Corinthians passa por cirugia para correção de hérnia inguinal

O Corinthians ganhou mais uma preocupação no departamento médico às vésperas do clássico contra o São Paulo. Nesta sexta-feira, o clube informou que o zagueiro João Pedro Tchoca será submetido a uma cirurgia para correção de hérnia inguinal e seguirá afastado dos gramados por tempo indeterminado.

O procedimento acontece após semanas em que o defensor já vinha tratando dores na região do púbis. Desde o início de abril, Tchoca não vinha sendo relacionado pelo técnico Fernando Diniz e permanecia em recuperação no CT Joaquim Grava. Agora, a necessidade da cirurgia amplia o período de ausência do camisa 4.

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Embora o Corinthians não tenha divulgado oficialmente uma previsão de retorno, a tendência é de que a recuperação leve entre um e dois meses, levando em consideração casos semelhantes no elenco alvinegro nos últimos anos.



A última vez que João Pedro Tchoca entrou em campo foi no empate sem gols contra a Chapecoense, no dia 19 de março, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Depois disso, o defensor ainda apareceu no banco de reservas em partidas diante de Flamengo e Fluminense, mas não voltou a atuar.

Enquanto tenta reorganizar o setor defensivo, o Timão iniciou nesta sexta-feira a preparação para o clássico contra o São Paulo, marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de João Pedro Tchoca, Fernando Diniz segue convivendo com uma extensa lista de desfalques. Memphis Depay continua em transição física após lesão muscular, Vitinho trata dores no quadril, Kayke se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, Charles segue fora por problema no calcanhar direito, Allan cumpre suspensão automática e André está suspenso por decisão do STJD.

No Brasileirão, o Corinthians tenta reagir após um início irregular. A equipe ocupa a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, com 15 pontos conquistados em 14 rodadas. Já na Libertadores, o cenário é oposto: o clube garantiu classificação antecipada às oitavas de final após o empate entre Platense e Peñarol pelo Grupo E.