Zagueiro do Corinthians, Léo Santos é emprestado ao Fluminense

O zagueiro do Corinthians, Léo Santos, foi emprestado para o Fluminense nesta sexta-feira.

As partes envolvidas na negociação ainda discutem como será feito o pagamento dos salários do jovem atleta. Não há valor de venda fixado. A duração do empréstimo também ainda não está definida – os clubes permanecem em conversas.

O Corinthians só tem 70% dos direitos de Léo Santos – o contrato do atleta com a equipe do Parque São Jorge é válido até setembro de 2020. A informação do empréstimo foi inicialmente publicada pelo Globoesporte e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Léo Santos esteve muito perto de sair do Timão em janeiro deste ano, envolvido na negociação por Guilherme Arana. Após pouco mais de duas semanas de conversas, o Sevilla aceitou uma simples troca entre os jogadores. Andrés Sanchez, então, foi colocado na conversa, mas resolveu não aceitar as condições.

À ocasião, o zagueiro só não foi incluído na transação porque havia uma tratativa bastante avançada com outro clube europeu, não revelado à reportagem da Gazeta Esportiva. Como o valor da sondagem extrapolava os oito milhões de euros (R$ 33 milhões, aproximadamente), o presidente do Timão se negou a envolvê-lo na transferência. Ele só não saiu já em janeiro por falta de tempo hábil para concluir a troca de documentos.

Até a definição do empréstimo ao Fluminense, o entendimento era de que Léo Santos seria negociado em julho por um valor superior ao definido para ter Arana.