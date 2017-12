Zagueiro Balbuena não garante presença no Corinthians em 2018

O zagueiro Fabian Balbuena foi peça fundamental na campanha bem-sucedida do Corinthians em 2017. Titular nas campanhas que culminaram com os títulos paulista e brasileiro, o defensor de nacionalidade paraguaia preferiu não garantir presença no clube na próxima temporada.

Balbuena tem contrato com o Corinthians até o final de 2018 e, por meio de seus representantes, já vem tratando com o clube sobre o futuro. Um dos convidados do Troféu Mesa Redonda, promovido pela TV Gazeta nesta terça-feira, ele foi evasivo ao comentar a situação.

“Não posso falar que vou ficar, porque daí chega uma proposta e vou embora. Ficaria como mentiroso. Também tem o contrário: posso falar que vou embora, não chega nada e acabo ficando”, desconversou o zagueiro da seleção paraguaia, com o cuidado de sublinhar que está satisfeito no clube alvinegro.

“Meus empresários estão falando diretamente com o Corinthians, há conversas. O importante é que considero o Corinthians como minha casa, como sempre falei. Estou muito à vontade. Minha família está muito feliz aqui e é isso que importa”, disse Balbuena.

Embora não tenha garantido a própria continuidade em 2018, o zagueiro falou sobre as perspectivas do Corinthians na próxima temporada. Na condição de defensor do título, o clube alvinegro, classificado à Copa Libertadores, disputa o Campeonato Paulista e o Brasileiro.

“Vai ter que começar do zero, com muito trabalho e sacrifício”, projetou Balbuena. “Logicamente, sem trabalho, você não chega a lugar nenhum. A gente agora vai recarregar a bateria nas férias para poder começar 2018 com o pé direito”, completou o zagueiro.