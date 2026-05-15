Yuri Alberto esclarece fala sobre possível saída do Corinthians; confira

O atacante Yuri Alberto esclareceu, nesta sexta-feira, a declaração sobre uma possível saída do Corinthians em 2026. O jogador admitiu o desejo de atuar no futebol internacional no futuro, mas ressaltou que não há nenhuma proposta em andamento no momento.
Após a partida contra o Barra, pela Copa do Brasil, Yuri Alberto revelou que já conversou com seu staff sobre a possibilidade de buscar "novos desafios" futuramente. No Corinthians desde 2022, o atacante soma 230 jogos, 82 gols e 23 assistências. Artilheiro do Brasileirão de 2024, ele foi peça importante nas conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil de 2025, além da Supercopa de 2026.
Apesar disso, o camisa 9 adotou um discurso mais cauteloso ao comentar o assunto e afirmou que uma eventual saída só aconteceria em condições favoráveis para todas as partes.
P.R.O.T.A.G.O.N.I.S.T.A! 9️⃣
Yuri Alberto foi às redes, fez seu 8️⃣2️⃣º gol com a camisa do Timão e garantiu o Alvinegro nas oitavas de final da Copa do Brasil! 🖤🤍
📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/4aAeEMY8kc
— Corinthians (@Corinthians) May 15, 2026
"Sobre a pergunta de ontem, o que eu quis dizer é que nunca escondi de ninguém o desejo de jogar fora um dia. Mas hoje não existe nenhuma proposta. E, se um dia acontecer, precisa ser algo bom para mim e também para o Corinthians. Enquanto eu estiver aqui, vou honrar essa camisa da melhor forma possível", disse o atacante.
Mesmo sem ofertas oficiais, a diretoria corintiana já definiu internamente os valores para iniciar qualquer negociação. O clube pede ao menos 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação atual) pelos 50% dos direitos econômicos que possui do jogador.
Com a vitória sobre o Barra, o Corinthians avançou às oitavas de final da Copa do Brasil e agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será diante do Botafogo, no domingo, no Estádio Nilton Santos.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp