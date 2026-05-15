Yuri Alberto celebra fim do jejum e destaca adaptação ao estilo de Diniz no Corinthians

O atacante Yuri Alberto celebrou o fim do jejum de gols e a classificação do Corinthians às oitavas de final da Copa do Brasil após a vitória por 1 a 0 sobre o Barra, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. Autor do gol decisivo da partida, o camisa 9 destacou a adaptação ao estilo de jogo do técnico Fernando Diniz e afirmou que tem se sacrificado mais defensivamente pela equipe.

“Eu estava me sacrificando pela equipe. Defensivamente, melhoramos bastante. Mas eu e o Garro vamos ter que contribuir mais, é uma energia que eu não estou acostumado a doar. Estou entrando no ritmo do Diniz, correndo bastante e as coisas vão acontecendo”, afirmou o atacante após a classificação ao Prime.

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Yuri Alberto também valorizou a dificuldade da partida diante da equipe catarinense. Segundo o jogador, o Corinthians encontrou dificuldades principalmente pelas boas atuações do goleiro Ewerton ao longo do confronto.

“Jogo difícil, eles sabiam que viriam para o tudo ou nada. Tentamos no primeiro tempo, mas o goleiro fez belas defesas. Graças a Deus pude converter minha chance, em uma bela cavadinha”, completou.

O gol marcado aos 38 minutos do segundo tempo encerrou um jejum de nove partidas sem balançar as redes, a maior sequência do atacante sem marcar desde setembro pelo clube do Parque São Jorge.

FIM DE JOGO NA NEO QUÍMICA ARENA!!! ESTAMOS CLASSIFICADOS PARA AS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL, FIEL! 🦅 O Timão venceu novamente e equipe do Barra e garantiu a classificação para a próxima fase da competição! ⚫⚪ Corinthians 1 🆚 0 Barra ⚽ Yuri Alberto… pic.twitter.com/dVCh5GjTzt — Corinthians (@Corinthians) May 15, 2026



Com a vitória, o Corinthians confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil com placar agregado de 2 a 0. O Timão havia vencido o duelo de ida, na Ressacada, também por 1 a 0.

O jogo foi dominiado pelo Corinthins durante boa parte do tempo. O Alvinegro cresceu na etapa final e passou a pressionar ainda mais o Barra. Antes do gol, Gabriel Paulista acertou a trave em chute de fora da área, enquanto Breno Bidon obrigou Ewerton a fazer grande defesa.

O lance decisivo saiu aos 38 minutos do segundo tempo. Allan recuperou a bola no meio de campo, Rodrigo Garro avançou e encontrou Yuri Alberto, que encobriu o goleiro com categoria para garantir a classificação alvinegra.

Agora, o Corinthians aguarda o sorteio da CBF para conhecer o adversário das oitavas de final da Copa do Brasil.