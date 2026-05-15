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Yuri Alberto celebra fim do jejum e destaca adaptação ao estilo de Diniz no Corinthians

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Yuri Alberto: o grande nome do confronto. Fez valer a lei do ex e balançou as redes três vezes. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 14/05/2026 às 21:35 • Atualizado 14/05/2026 às 21:47

O atacante Yuri Alberto celebrou o fim do jejum de gols e a classificação do Corinthians às oitavas de final da Copa do Brasil após a vitória por 1 a 0 sobre o Barra, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. Autor do gol decisivo da partida, o camisa 9 destacou a adaptação ao estilo de jogo do técnico Fernando Diniz e afirmou que tem se sacrificado mais defensivamente pela equipe.

“Eu estava me sacrificando pela equipe. Defensivamente, melhoramos bastante. Mas eu e o Garro vamos ter que contribuir mais, é uma energia que eu não estou acostumado a doar. Estou entrando no ritmo do Diniz, correndo bastante e as coisas vão acontecendo”, afirmou o atacante após a classificação ao Prime.

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Yuri Alberto também valorizou a dificuldade da partida diante da equipe catarinense. Segundo o jogador, o Corinthians encontrou dificuldades principalmente pelas boas atuações do goleiro Ewerton ao longo do confronto.

“Jogo difícil, eles sabiam que viriam para o tudo ou nada. Tentamos no primeiro tempo, mas o goleiro fez belas defesas. Graças a Deus pude converter minha chance, em uma bela cavadinha”, completou.

O gol marcado aos 38 minutos do segundo tempo encerrou um jejum de nove partidas sem balançar as redes, a maior sequência do atacante sem marcar desde setembro pelo clube do Parque São Jorge.


Com a vitória, o Corinthians confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil com placar agregado de 2 a 0. O Timão havia vencido o duelo de ida, na Ressacada, também por 1 a 0.

O jogo foi dominiado pelo Corinthins durante boa parte do tempo. O Alvinegro cresceu na etapa final e passou a pressionar ainda mais o Barra. Antes do gol, Gabriel Paulista acertou a trave em chute de fora da área, enquanto Breno Bidon obrigou Ewerton a fazer grande defesa.

O lance decisivo saiu aos 38 minutos do segundo tempo. Allan recuperou a bola no meio de campo, Rodrigo Garro avançou e encontrou Yuri Alberto, que encobriu o goleiro com categoria para garantir a classificação alvinegra.

Agora, o Corinthians aguarda o sorteio da CBF para conhecer o adversário das oitavas de final da Copa do Brasil.

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