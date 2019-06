Walter pode fazer, na Vila, seu último jogo oficial pelo Corinthians

O goleiro Walter pode fazer nesta quarta-feira o seu último jogo oficial com a camisa do Corinthians, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Aproveitando o espaço que recebeu com a ida de Cássio para a Seleção Brasileira, que disputa a Copa América, ele viu sua saída em dezembro ser mais uma vez sacramentada no último final de semana.

Depois de boa atuação diante do Cruzeiro, fazendo pelo menos três defesas decisivas, o arqueiro disse que não se preocupava com o fato de estar com a saída agendada para o final do ano, quando acaba o seu contrato. “Sou muito grato ao Corinthians”, pontuou o camisa 27

Logo após a partida, o presidente Andrés Sanchez reafirmou que não há intenção de renovar o vínculo com o atleta de 31 anos, idade semelhante à de Cássio (32). Ainda que não afirme publicamente, a ideia da diretoria é já procurar um reserva para quando o titular da posição resolver se aposentar.

O nome, atualmente, é Ivan, da Ponte Preta, que está com a Seleção Olímpica na disputa do Torneio Maurice Revelló. O jogador de 21 anos é titular da Macaca há duas temporadas e seria um investimento para o futuro corintiano. O empecilho inicial, porém, é o alto valor do jogador, que não teria os seus direitos econômicos negociados por menos de R$ 20 milhões.

Walter ainda pode ter mais chances de jogar pelo Alvinegro durante a Copa América. Caso o Brasil avance na fase de grupos e Cássio siga com o elenco, ele será aproveitado nos amistosos contra o Botafogo-SP, no dia 28, e frente ao Vila Nova, no dia 4 de julho.

A definição do time titular sairá no treino da tarde desta terça-feira, no CT Joaquim Grava, o último antes do embate na casa do Peixe.