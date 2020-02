Walter analisa começo de trabalho com Tiago Nunes no Corinthians

O início de temporada de Tiago Nunes no Corinthians gerou grande expectativa. Bastou a eliminação na Pré-Libertadores e a sequência ruim no Paulista, entretanto, para a pressão chegar. Nesta terça-feira, o goleiro Walter analisou o começo de trabalho do novo treinador do Timão.

Substituto de Cássio, que cumpre suspensão contra o Santo André nesta quarta-feira, o arqueiro corintiano entende que o início com técnico novo nunca é fácil.

“Para todos é difícil o começo, com jogo decisivo. É bem complicado, ainda mais saindo dessa forma na Pré-Libertadores. Acaba vindo uma crise no começo do ano”, falou o goleiro.

Perguntado se é preciso ter paciência com o novo treinador, Walter foi sincero, mas ponderou a metodologia diferente em relação ao trabalho de Carille em 2019.

“Paciência no futebol não tem. A gente tem que ganhar as partidas. Claro que é um trabalho que está vindo diferente dos últimos anos. E ele tem todo o aval nosso. Contra o Santos, contra o Guarani quando a gente foi eliminado, foram partidas lá em cima, com toque de bola, chances de gol. Isso fazia tempo que não estava tendo”

Até aqui o Corinthians fez nove partidas na temporada (sete pelo Paulista e duas pela segunda fase da Libertadores). Além disso, realizou dois jogos amistoso pela Copa Flórida.

Walter entende que o estilo de jogo implementado por Tiago Nunes ainda não está totalmente alinhado, e que o Timão precisa naturalizar os novos comandos.

“É caminhar, e ser o mais natural possível. Ainda não está natural, mas as coisas estão caminhando bem. Espero que o resultado venha para dar uma travada nessa crise e a gente buscar o título”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com