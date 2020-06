Você sabia? No início de sua história, Corinthians usou calções de sacos de farinha

Hoje um gigante, o Corinthians teve um início de história humilde, com uma série de dificuldades financeiras. Fundado em 1910, o time do Parque São Jorge originalmente utilizava um uniforme com cores diferentes do atual. As camisas eram bege, em homenagem ao Corinthian, da Inglaterra, e os calções eram brancos.

De acordo com Celso Unzelte, jornalista e pesquisador especializado no Alvinegro, o Timão não tinha uma saúda financeira boa o suficiente para comprar todas as peças de tecido. Portanto, em seus primeiros anos de vida, o Corinthians utilizou calções que derivavam de sacos antes utilizados para armazenar farinha.

Foi apenas em 1920, quando o clube já estava melhor estabelecido, que foi possível adquirir calções feitos de tecido. No mesmo ano, o Corinthians também passou a adotar a cor preta na parte de baixo do uniforme, aproximando-se do que vemos hoje.

O primeiro título da história do Timão foi o Campeonato Paulista de 1914, organizado pela Liga Paulista de Futebol (LFP). Na ocasião, o clube disputou dez partidas, vencendo todas. Foram 37 gols marcados e nove sofridos.