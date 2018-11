Vitória do Palmeiras praticamente assegura Corinthians na Série A

Confira este e outros vídeos em

O triunfo do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Vasco, na tarde deste domingo, em São Januário, não só deu o título do Campeonato Brasileiro para a equipe do Palestra Itália. Indiretamente, a equipe também deixou praticamente assegurada a permanência do Corinthians na Série A da competição para a próxima temporada, mesmo com a equipe ainda em campo diante da Chapecoense, em Itaquera.

O motivo é o fato de o revés deixar os cariocas com 42 pontos, um a menos que o Corinthians, antes de fechar sua participação contra o Ceará, no Castelão. O time cearense tem os mesmos 43 do Timão, mas possui uma vitória a menos no critério do desempate. Dessa forma, seja qual for o resultado de Ceará e Vasco, no domingo que vem, apenas um deles poderá passar o clube do Parque São Jorge.

Como já está inalcançável para Paraná e Vitória, o Alvinegro só poderia cair em uma irreal combinação de resultados, com o América-MG vencendo as duas partidas restantes, os comandados de Jair Ventura perdendo ambas e, de quebra, vendo sumir uma diferença de 17 gols de saldo entre os times.

Além disso, Sport precisaria vencer seus dois jogos e o Fluminense teria de bater o Inter no Beira-Rio. A dura missão do América, no entanto, que dá tons de impossibilidade à queda corintiana.

Para se ter um exemplo da improbabilidade, Os mineiros precisariam golear por no mínimo quatro gols de diferença o Bahia e o Fluminense, enquanto o Corinthians teria de perder um jogo por quatro e outro por cinco de diferença. Nem um desses eventos aconteceram previamente nesta edição do torneio.