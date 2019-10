Vital admite incômodo com jejum do Timão e revela cautela para sair de casa

O Corinthians está longe de viver a sua melhor fase na temporada 2019. Os cinco jogos sem vitória pressionam o elenco e causam desconfiança até sobre a possibilidade de o time buscar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem – atualmente a equipe é a quinta colocada do Brasileirão. Por isso, o elenco está consciente de que necessita dar uma resposta no clássico de sábado, às 17 horas, contra o Santos, em Itaquera.

“A gente sabe da sequência de jogos sem vitória e isso incomoda”, explicou nesta quinta-feira o meia Mateus Vital, que reconhece até uma postura cautelosa para sair de casa enquanto a má fase persiste no Parque São Jorge. “É um período chato, os torcedores não estão satisfeitos, estão certos. Às vezes você sai na rua e encontra um torcedor que não está bem da cabeça com a equipe e fala algo. A gente se resguarda, fica mais em casa, tenta refletir para buscar algo para melhorar”, emendou.

Mateus Vital acha que o confronto contra o Santos, um dos times mais comentados e elogiados da temporada, vem em boa hora para o Corinthians pensar em um novo fôlego no Brasileirão. “É um bom momento para jogar o clássico, a gente pode sair dessa situação adversa, dar um up, ganhar uma confiança a mais. Vejo pelo lado positivo”, disse.

Apesar de jovem, Mateus Vital tem vivência no futebol e reconhece que uma derrota frente a um importante rival irá trazer mais dor de cabeça ao elenco. Ele prefere não se intrometer nas especulações sobre o futuro do técnico Fábio Carille, mas destaca o passado glorioso do comandante no Timão.

“A pressão é normal em um período de jejum, mas estamos blindados, nosso grupo é fechado, uma família. O que vem de fora não nos atinge. Se vier uma derrota, muito vai se falar, mas vamos seguir com nossas metas”, afirmou. “Não posso falar sobre o futuro do Carille, tem que perguntar para a diretoria, mas estamos fechados com ele. É um técnico que ganhou o Brasileiro, fui campeão paulista duas vezes com ele, temos total confiança no trabalho”, completou.

