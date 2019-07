Vila Nova encerra empréstimo e devolve Gustavo Silva para o Corinthians

O Vila Nova comunicou nesta segunda-feira a devolução do atacante Gustavo Silva, o Mosquito, para o Corinthians. O jogador tinha contrato de empréstimo com o clube goiano até o final desta temporada para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, mas perdeu espaço com a demissão do técnico Eduardo Baptista, há duas semanas, e agora pode ser opção do técnico Fábio Carille no restante do ano.

“A diretoria do Vila Nova acertou hoje a devolução do atleta Gustavo Silva ao Sport Club Corinthians Paulista. Desejamos sucesso a ele na continuação da carreira”, diz o comunicado do Vila, que usou o jogador em sete partidas, seis pela Série B e uma pela Copa do Brasil, sendo titular em cinco delas. Procurada, a diretoria do Alvinegro ainda não respondeu sobre o que pretende para o futuro do atleta.

A diretoria do Vila Nova acertou hoje a devolução do atleta Gustavo Silva ao Sport Club Corinthians Paulista. Desejamos sucesso a ele na continuação da carreira. — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) July 29, 2019

Aos 21 anos, o avante revelado pelo Coritiba foi emprestado com o intuito de ganhar experiência, já que no elenco do Corinthians não vinha tendo muitas chances de mostrar seu futebol. Com o Alvinegro, Gustavo tem contrato até o fim de 2022. Atualmente, ele disputaria posição com Clayson, Everaldo, Pedrinho, Mateus Vital, Régis, Vagner Love (improvisado) e Janderson.

Com a camisa do Corinthians, foram cinco partidas disputadas, sendo uma como titular, mas a maioria ainda no começo da temporada. Depois que encontrou a fórmula de jogar que levou ao título do Campeonato Paulista, o treinador Fábio Carille passou a não usar mais o atacante como uma opção. Caso não arrume espaço no profissional, ele pode ser aproveitado na equipe sub-23 para seguir em forma.