Vídeo mostra Ralf sendo puxado por Moisés na área; VAR ignorou lance

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um puxão de camisa do lateral esquerdo Moisés no volante Ralf, ignorado pela arbitragem e pelo VAR durante a derrota do Corinthians por 3 a 2 contra o Bahia, na Fonte Nova. Nas imagens, o volante corintiano tenta voltar para o campo de defesa e sofre a falta infantil do ex-companheiro de clube, que seria pênalti para o Alvinegro.

“O próprio Moisés sabe que me puxou, tenho essa consciência. Falei com o bandeira, não sei porque eles não se falaram, não chamaram o VAR. A gente sabe que vai ter erros e acertos, mas ele errou mais uma vez”, comentou o camisa 15 após a partida.

O lance se deu quando o placar ainda apontava 1 a 1. Na ocasião, o Bahia conseguiu sair jogando e Moisés puxou o contra-ataque depois de deixar Ralf no chão, sem conseguir transformar o lance em uma chance clara de gol porque errou o passe para Gilberto.

Sem nem um pênalti marcado para si no ano, o Timão foi superado pelo time da casa em Salvador e perdeu um pouco do embalo conquistado com o título paulista e a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe tenta recuperar os pontos na quarta-feira, contra a Chapecoense, na Arena.