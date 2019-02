Vídeo mostra agressão a suposto torcedor do Corinthians no Allianz

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um suposto torcedor do Corinthians sendo agredido em um dos saguões que dá acesso às arquibancadas do Allianz Parque. Nas imagens, reproduzidas pelo site Meu Timão, diversos palmeirenses agridem com socos e pontapés um senhor vestido com uma camiseta listrada, empurrando o mesmo em direção à saída do estádio.

“Gambá tem que apanhar mesmo”, diz um dos palmeirenses, enquanto um grupo de ao menos sete pessoas corre atrás do suposto corintiano. “Bate, pode bater”, comentou outro, sem que fosse possível identificar de quem partiam as frases.

A série de agressões dura pouco mais de 20 segundos, até um policial militar se envolver na briga e afastar os palmeirenses. Não há confirmação sobre o fato ter ocorrido durante o Derby de sábado, no Allianz. A assessoria de imprensa do Palmeiras disse desconhecer o incidente.