Veja como a Copa Sul-Americana pode ser importante para o Corinthians

No último domingo, o Corinthians enfrentou o lanterna do Campeonato Brasileiro em uma rodada de resultados favoráveis. A equipe de Itaquera tinha a oportunidade de ficar a três pontos da liderança da competição, mas, Fábio Carille preferiu preservar seus principais jogadores e o time acabou tropeçando frente Avaí.

No clube, todos negam, mas a proximidade de um título na Copa Sul-Americana já mexe com o clima nos bastidores. A maior motivação para uma formação alternativa no fim de semana, por exemplo, é justamente o fato do Timão ter uma decisão agendada para esta quinta-feira pelo torneio continental.

Caso passe pelo Fluminense no Maracanã, o Corinthians vai à semifinal. Assim, restaria apenas três partidas para o sonho do título, já que a grande final será disputada em partida única pela primeira vez, no Paraguai.

Se há alguns anos a Copa Sul-Americana era desprezada pelos clubes brasileiros, a situação é bem diferente agora. Entenda os motivos para o Corinthians olhar com carinho para o torneio de mata-mata: