Veja as contas do Corinthians para avançar às quartas de final do Paulistão

O Corinthians começa a fazer as contas para se classificar à próxima fase do Campeonato Paulista. Depois de chegar ao quinto jogo consecutivo sem vitória, Tiago Nunes e seus comandados ficaram em situação complicada, ainda mais se o Red Bull Bragantino vencer a Ponte Preta na próxima segunda-feira, em Campinas.

Com os mesmos dez pontos da Ferroviária, o Timão torce por um tropeço do Red Bull Bragantino para seguir otimista pela classificação. Caso o time de Bragança Paulista vença a Macaca, chegará a 14 pontos e não perderá a segunda colocação mesmo se perder na próxima rodada e o Corinthians superar o Ituano.

O problema é que depois de encarar o Ituano, o Corinthians terá pela frente o Palmeiras, em Itaquera. O Verdão pode chegar ao Derby já classificado, enquanto os donos da casa têm grandes chances de encarar a partida como uma verdadeira final, o que faria o clássico se tornar ainda mais eletrizante e “pesado” para o Timão.

Justamente por isso, o melhor dos mundos para o Corinthians seria contar com a derrota do Red Bull Bragantino contra a Ponte Preta, vencer o Ituano no domingo, dia 15 de março e torcer por um novo tropeço do time de Bragança Paulista contra o Água Santa, combinação que garantiria o Timão ao menos na vice-liderança.

“Esperamos vencer. O Corinthians tem obrigação de vencer sempre, isso nós temos claro. Isso é cobrado internamente também, e não tem outra solução a não ser a continuidade, entender cada jogo, mas sem perder o Norte. Só a continuidade nos dá a tranquilidade necessária”, comentou Tiago Nunes sobre o difícil momento do Corinthians.