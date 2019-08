Urso revela como foi a noite secando o rival Palmeiras

Acompanhar a eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores da América foi a programação do elenco do Corinthians na noite desta terça-feira. Não só isso. Júnior Urso admitiu que os jogadores do Timão também ficaram atentos a toda repercussão na internet.

“Claro que a gente viu o jogo, acompanha as redes sociais, vê o torcedor feliz e eufórico, mas a gente também tem uma grande decisão na quinta. É deixar que essa brincadeira não tome todo o coração para não passar pelo que o nosso rival está passando. Obviamente vimos as brincadeiras, mas temos de nos conter e trabalhar no nosso jogo, que é mais importante que a eliminação do rival”, explicou o volante, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava na tarde desta quarta.

A cautela de Urso no discurso faz sentido, já que o Corinthians tem o Fluminense pela frente em pleno Maracanã com a missão de buscar a semifinal da Copa Sul-Americana.

Agora, aliás, a equipe de Itaquera é a única do Estado de São Paulo ainda viva em uma competição além do Campeonato Brasileiro. Sinal de audiência alta e muita gente secando, mas, nada que incomode Júnior Urso.

“A gente encara da mesma maneira. Tratando-se da imprensa, todos agora vão estar de olho. Quanto aos torcedores, normal, eles sempre acompanham o Corinthians, é normal, eles podem negar, mas sempre acompanham e acaba que tem essa audiência superior aos demais”, brincou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com