Urso promete entregar camisa ao pai e admite cansaço na estreia

O volante Júnior Urso estreou com a camisa do Corinthians na noite do último domingo e, entre tantas histórias que rondaram a vitória sobre o São Paulo, na Arena, a inédita foi a primeira vez do jogador atuando pelo clube do coração. Contente por ter começado a sua trajetória no Alvinegro, o meio-campista prometeu entregar a camisa utilizada ao seu pai, outro corintiano fanático da família.

“Guardei (a camiseta do jogo). Vou dar para o meu pai, vou presenteá-lo”, comentou o atleta, substituído no segundo tempo após correr bastante pelo gramado. Sem atuar desde novembro do ano passado, quando ainda estava no Guanghzou R & F, da China, ele aguentou 80 minutos em campo, mas penou pelo cansaço.

“Desde o início quando entrei foi muito difícil segurar a emoção. No aquecimento senti a vibração da torcida, aplaudindo, cantando as músicas que eu escuto a vida inteira. Foi sensacional, e isso só motiva a gente a correr. Por muitas vezes me senti cansado, mas a entrega dos meus companheiros e o canto da torcida me motivaram a correr até o fim e o professor me trocou no final quando estava exausto”, contou.

Utilizado na vaga de Ramiro, ele deixou claro que é ali que deve brigar por posição durante a temporada. “Me sinto mais a vontade pelo lado, um volante que sai mais para o jogo. Sei fazer o primeiro, mas as minhas características são essas de poder apoiar o ataque. Não tive tanta facilidade, mas é trabalhar para as próximas oportunidades quando surgir a chance poder fazer isso”, concluiu.

Com o resultado, os alvinegros chegam à terceira vitória na competição, a segunda em um clássico (havia vencido o Palmeiras no Allianz Parque), completando agora dez pontos conquistados no torneio e assumindo a liderança do Grupo C, um ponto à frente da Ferroviária, vice-líder.

Na próxima rodada, os comandados de Fábio Carille terão pela frente o Botafogo-SP, no domingo, dia 24, também às 19h (de Brasília), em Ribeirão Preto. Antes, porém, o time entra em campo pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o Avenida-RS, na Arena.