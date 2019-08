Urso imagina Pedrinho na Europa, mas primeiro quer ser campeão

Pedrinho tem sido o grande destaque da equipe do Corinthians e chegou se tornar preocupação para a decisão dessa quinta-feira, contra o Fluminense, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

A recuperação do atacante para o duelo do Maracanã não tranquilizou apenas torcedores. Júnior Urso admitiu que a sintonia com Pedrinho dentro de campo tem feito a diferença para o Timão.

“Para mim é importante que jogue, nossa triangulação funciona bem daquele lado, junto com o Fagner. Tem treinado, senti que está legal”, admitiu o volante, que torce para que o jovem atacante consiga realizar o sonho de jogar na Europa. Mas não agora.

” Pedrinho trabalha muito, é muito talentoso, é um menino diferente. Eu, sinceramente, espero que conquiste o mundo. Mas espero que a partir de dezembro, que nos ajude neste ano a chegarmos onde queremos na Sul-Americana e Brasileiro”, disse, entre risos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

As tabelas entre Júnior Urso, Pedrinho e Fagner já ficaram famosas. No primeiro embate com o Flu, em Itaquera, o trio encontrou muita dificuldade diante da marcação tricolor. Por isso, Urso acredita que o lado esquerdo corintiano pode ser o plano B no Maracanã.

“O Fluminense deve ter estudado nosso time muito bem, acumulou jogadores ali, mas temos o lado esquerdo com jogadores daquele lado, Clayson, Vital, Danilo Avelar. Se o lado direito é inibido, surpreendemos com o esquerdo e pelo meio também. É um jogo de inteligência, tentar fugir dessa marcação deles, de acúmulo de jogadores, e tentar surpreender”, concluiu.